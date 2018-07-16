В Вашингтоне задержали россиянку по подозрению в шпионаже
Гражданка РФ Мария Бутина задержана в США по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщило в заявлении министерство юстиции США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Бутиной вменяют в вину "сговор c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве.
"Мария Бутина, 29 лет, гражданка России, проживающая в Вашингтоне, округ Колумбия, была задержана 15 июля 2018 года в Вашингтоне и впервые предстала сегодня во второй половине дня перед судьей Деборой Робинсой в окружном суде округа Колумбия. Ее оставили под стражей до слушаний 18 июля 2018 года", - говорится в заявлении.
"Согласно обвинительному заключению, с 2015 и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом парламента РФ и затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке РФ. Данное российское лицо находится под санкциями министерства финансов США", - говорится в заявлении.
Имя российского официального лица не называется, однако ранее СМИ в США предполагали, что Бутина была связана с замглавы Банка России Александром Торшиным.
Бутина обвиняется в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику".
"Обвинительное заключение предполагает, что она предпринимала свои действия без официального, требующегося по закону раскрытия того обстоятельства, что она действовала как агент российского правительства", - говорится в заявлении.
Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы, уточнило министерство.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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