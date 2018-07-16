Назван богатейший человек в современной истории

Основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории.

По информации Bloomberg Billionaires Index, чистая стоимость состояния основателя Amazon 16 июля утром выросла до 150 млрд долл, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Это примерно на 55 млрд долл. больше, чем сумма состояния одного из основателей Microsoft Corp. Билла Гейтса, второго в списке самых богатых людей мира.

Отмечается, что 54-летний Безос "обогнал" по средствам Гейтса в условиях, "скорректированных с учетом инфляции".

Сообщается, что Джефф Безос - самый богатый человек в современной истории.

Напомним, Amazon стал самым дорогим брендом 2017 года. Компания впервые обошла по капитализации Microsoft.

В целом состояние Безоса серьезно выросло в последний год на фоне роста котировок акций как в США целом, так и Amazon в частности.