Чемпионский парад сборной Франции в честь победы на ЧМ-2018 - ФОТО

В Париже на Елисейских полях прошел парад сборной Франции по футболу в честь победы на чемпионате мира, сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В воскресенье французская сборная в финале чемпионата мира в Москве на стадионе "Лужники" обыграла хорватов (4:2). Французы вылетели из России сегодня после обеда и сразу же по прилету на родину отправились на прием в резиденцию президента - Елисейский дворец. Вместе с главной страны они спели "Марсельезу".

Как стало известно, президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение наградить орденом Почетного легиона всех игроков сборной и главного тренера Дидье Дешама. Это высший знак отличия во Франции, учрежденный Наполеоном в 1802 году.

Позже команда отправилась на Елисейские поля. Появление автобуса с футболистами было встречено восторженными возгласами сотен тысяч болельщиков. В небе над Парижем девять самолетов группы высшего пилотажа французских ВВС окрасили небо в синий, белый и красный цвета национального флага.