Путин обсуждал с Трампом американские машины

17 июля 2018 00:27

Президент РФ Владимир Путин обсуждал с лидером США Дональдом Трампом американские машины, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Day.Az.

"С Трампом (обсуждали американские автомобили - ред.)", - сказал Песков, комментируя кадры, показанные по ТВ. При этом он не уточнил, что конкретно они говорили про машины.

Ранее в СМИ, в том числе американских, активно обсуждали лимузин Путина из проекта "Кортеж", сравнивая его с Cadillac Трампа. В частности, отмечалось, что автомобили из американского кортежа меньше российских по размеру.

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