В Турции произошел взрыв на фабрике, есть раненые

17 июля 2018 07:14

На фабрике по произоводству каменной ваты в турецкой столице Анкаре произошел взрыв, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, в результате взрыва пострадали два человек. Один из них госпитализирован, а второму оказана медицинская помощь на месте.

На место взрыва привлечены пожарные. О причине взрыва не сообщается.

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