В Турции произошел взрыв на фабрике, есть раненые
17 июля 2018 07:14 142
На фабрике по произоводству каменной ваты в турецкой столице Анкаре произошел взрыв, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, в результате взрыва пострадали два человек. Один из них госпитализирован, а второму оказана медицинская помощь на месте.
На место взрыва привлечены пожарные. О причине взрыва не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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