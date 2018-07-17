В Турции произошел взрыв на фабрике, есть раненые

На фабрике по произоводству каменной ваты в турецкой столице Анкаре произошел взрыв, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, в результате взрыва пострадали два человек. Один из них госпитализирован, а второму оказана медицинская помощь на месте.

На место взрыва привлечены пожарные. О причине взрыва не сообщается.