В Румынии снова разбился военный самолет, пилотов ищут

В Румынии, где ранее на авиабазе разбился "старинный" истребитель МиГ-21, недалеко от города Бакэу разбился самолет IAR 99 военно-воздушных сил. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщил министр национальной обороны страны Михай Фифор, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Самолет IAR 99 потерпел крушение. В настоящее время ведется активный поиск пилотов, которые, по моим данным, успели катапультироваться", - сообщил министр.

По предварительным данным, самолет принадлежал одному из военных гарнизонов уезда Бакэу, а авария произошла во время выполнения учебного полета.