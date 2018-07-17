В Румынии снова разбился военный самолет, пилотов ищут
17 июля 2018 07:25 99
В Румынии, где ранее на авиабазе разбился "старинный" истребитель МиГ-21, недалеко от города Бакэу разбился самолет IAR 99 военно-воздушных сил. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщил министр национальной обороны страны Михай Фифор, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Самолет IAR 99 потерпел крушение. В настоящее время ведется активный поиск пилотов, которые, по моим данным, успели катапультироваться", - сообщил министр.
По предварительным данным, самолет принадлежал одному из военных гарнизонов уезда Бакэу, а авария произошла во время выполнения учебного полета.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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