Трамп: сохранение сделки с Ираном выгодно России, но невыгодно США

Сохранение ядерной сделки с Ираном выгодно Москве, но невыгодно Вашингтону, заявил президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хотел бы сохранить сделку по Ирану, поскольку это хорошо для России, они ведут бизнес с Ираном. Но это нехорошо для нашей страны и, в конечном итоге, нехорошо для всего мира", - сказал Трамп в интервью Fox News по итогам встречи с Путиным в Хельсинки.

Ранее Трамп заявил в одностороннем порядке о выходе из соглашения международного сообщества с Ираном, по которому с Тегерана сняли санкции в обмен на гарантии мирного характера его ядерной программы.