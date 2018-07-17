Трамп: сохранение сделки с Ираном выгодно России, но невыгодно США
17 июля 2018 07:29 118
Сохранение ядерной сделки с Ираном выгодно Москве, но невыгодно Вашингтону, заявил президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я думаю, что он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хотел бы сохранить сделку по Ирану, поскольку это хорошо для России, они ведут бизнес с Ираном. Но это нехорошо для нашей страны и, в конечном итоге, нехорошо для всего мира", - сказал Трамп в интервью Fox News по итогам встречи с Путиным в Хельсинки.
Ранее Трамп заявил в одностороннем порядке о выходе из соглашения международного сообщества с Ираном, по которому с Тегерана сняли санкции в обмен на гарантии мирного характера его ядерной программы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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