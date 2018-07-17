Путин посоветовал Fox News лучше изучить ролик об оружии

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News опроверг предположения американских СМИ, что новейшее российское оружие, которые он презентовал в марте, направлено против США, а в посвященном ракетам "Сармат" ролике показана Флорида, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается видеоматериалов, они не свидетельствуют о том, что данная ракета направлена на Соединенные Штаты. Вам следует внимательнее посмотреть их", - ответил Путин корреспонденту телеканала. Слова Путина приводятся в обратном переводе с английского.

Тот парировал, что в инфографике "было слово Флорида". "Там не было написано "Флорида". Посмотрите внимательнее", - ответил Путин и предложил больше не распространять непроверенную информацию, а изучать факты самостоятельно, выразив готовность подарить ему искомое видео.

Журналист добавил, что картинка и без надписей очень напоминала Флориду.

В марте Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, рассказал о новейших видах стратегического оружия России. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

В США вызвало обеспокоенность, что в одном из видео якобы была использована карта США, куда летит ракета.