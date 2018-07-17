В Нигерии более 40 человек погибли в результате наводнения

Не менее 44 человек погибли и 20 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в штате Кацина на севере Нигерии, сообщает местная газета Vanguard со ссылкой на губернатора штата Амину Масари (Aminu Masari), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Уровень воды поднялся на 10 футов, и это настоящее стихийное бедствие", - заявил Масари.

По его словам, 500 домов разрушены и тысячи людей остались без жилья. Агентство по оказанию чрезвычайной помощи предоставило 13 грузовиков со средствами первой необходимости для пострадавших.