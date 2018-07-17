Саудовская летная академия впервые начала набор студенток
Престижная летная академия Саудовской Аравии впервые начала принимать в студенты девушек, сообщил саудовский новостной портал "Ахбар24", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его информации, сотни представительниц прекрасного пола подали документы для поступления в новый филиал академии в городе Эд-Дамам на востоке Саудовской Аравии, где в сентябре начнутся занятия.
Летная академия является частью большого учебного комплекса, в который также входят школа по ремонту самолетов и международный центр навигации.
Как отметил исполнительный директор филиала академии в Эд-Дамаме Осман аль-Матири, студенты вуза в течение трех лет получают академические и практические знания.
За последний год в жизни консервативного королевства многое поменялось. Женщины впервые получили право водить машину, посещать массовые спортивные мероприятия, становиться судьями и нотариусами, а также служить в армии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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