Путин заявил, что у России нет компромата на Трампа

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News заявил, что у российских спецслужб нет никакого компромата на президента США Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Совершенно никакого", - сказал Путин, добавив, что он даже не знал, что Дональд Трамп был в России, когда был бизнесменом. Слова Путина приводятся в обратном переводе с английского.

"Нет у нас никого компромата и не может быть. Не хочу обидеть господина Трампа и боюсь показаться невежливым, но до того, как он объявил, что будет баллотироваться в президенты, он не представлял никакого интереса для нас", - добавил российский президент.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed в январе 2017 года.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его "связях с Россией" и заявлял, что и не общается с российскими властями. Трамп подчеркивал, что американская разведка признала опубликованный компромат фальшивкой и BuzzFeed ответит за публикацию этого документа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся у Москвы компрометирующей информации относительно Трампа - "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь".