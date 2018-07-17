В Ираке арестовали бывшего высокопоставленного военного

Власти Ирака арестовали экс-командующего оперативным штабом на севере страны Махди аль-Гарави, обвиняемого в сдаче Мосула боевикам террористической группировки "Исламское государство", сообщил телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным источников, бывший командующий оперативным штабом "Найнава" аль-Гарави, отвечавший за оборону Мосула, задержан на срок проведения следственных действий, касающихся падения города. Согласно информации СМИ, ранее иракский военный суд заочно приговорил его расстрелу.

Специальный комитет иракского парламента в 2015 году провел расследование в отношении причин стремительного захвата террористами второго по численности населения города в стране. Согласно его результатам, вина за спешное бегство тысяч иракских военных, призванных защитить Мосул от нескольких сотен террористов, лежит на бывшем правительстве страны и военном командовании.

В докладе, опубликованном комитетом, ответственными за захват террористами Мосула также значатся: бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, экс-глава министерства обороны Саадун ад-Дулейми, бывший губернатор провинции Найнава Асиль ан-Нуджайфи.

ИГ захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов.