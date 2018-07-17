Усэйн Болт может заключить контракт с австралийским футбольным клубом

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт пройдет шестинедельный просмотр в австралийском футбольном клубе "Сентрал Кост Маринерс", по итогам которого может подписать профессиональный контракт, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нам предстоит еще много работы, необходимо проверить его уровень подготовки. Замечательно, если бы он действительно оказался очень хорош, иначе это может создать отрицательный эффект. Однако если он так же хорош, как об этом говорится в наших отчетах, то стадион будет полным, когда Болт наденет бутсы", - цитирует исполнительного директора команда Шон Милекампа Associated Press.

В марте 31-летний ямаец тренировался с дортмундской "Боруссией". Летом Болт сыграл в товарищеском матче за норвежский "Стремсгодсет" против юношеской сборной Норвегии.