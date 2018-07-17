Клуб Марадоны впервые проиграл на его глазах

Брестское "Динамо", председателем правления которого является легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, уступил в домашнем матче "Шахтеру" из Солигорска, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "горняков". Первый мяч во встрече забил хавбек "Динамо" Павел Савицкий, однако все остальные голевые действия на свой счет записывали футболисты "Шахтера". Точными ударами отметились Игорь Кузьминок, Элис Бакай и Денис Лаптев.

Брестское "Динамо" занимает шестое место в чемпионате Белоруссии, а "Шахтер" расположился на четвертой строчке.