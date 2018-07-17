Клуб Марадоны впервые проиграл на его глазах
17 июля 2018 08:33 223
Брестское "Динамо", председателем правления которого является легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, уступил в домашнем матче "Шахтеру" из Солигорска, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "горняков". Первый мяч во встрече забил хавбек "Динамо" Павел Савицкий, однако все остальные голевые действия на свой счет записывали футболисты "Шахтера". Точными ударами отметились Игорь Кузьминок, Элис Бакай и Денис Лаптев.
Брестское "Динамо" занимает шестое место в чемпионате Белоруссии, а "Шахтер" расположился на четвертой строчке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:41 15
Француза могут казнить во Вьетнаме
09:12 185
В Иране произошло землетрясение
09:08 187
В пекинском аэропорту отменены рейсы
-
16 Июл. 14:47 10 991
-
16 Июл. 17:09 6 796
-
16 Июл. 12:04 6 326
-
16 Июл. 17:14 4 289
-
16 Июл. 18:31 4 082