Китаец за пять минут заработал на продаже своей криптовалюты 750 млн долларов

Бывший член Триады из Макао Ван "Сломанный зуб" Куок-кой провел первоначальное размещение монет HB для игровой индустрии, собрав 750 млн долларов всего за пять минут, сообщает Forklog.com со ссылкой на South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сообщается, что на данный момент продано 450 из 500 миллионов токенов HB, предназначенных для широкой публики. Всего же будет выпущен один миллиард токенов HB.

Ван провел три мероприятия по продаже токенов в Камбодже, Тайланде и на Филиппинах, участниками которого стали высокопоставленные правительственные чиновники, военные, знаменитости и бизнесмены из материкового Китая и Гонконга. Последний раунд ICO состоится в эту среду в Малайзии.

Также инвестиционная компания Вана World Hung Mun Investment заключила партнерскую сделку с пекинской фирмой Zhonggongxin Cosmos Internet Technology Limited, в сферу деятельности которой входят, среди прочего, управление активами и строительные проекты в России.

По слухам, материнская компания Zhonggongxin Cosmos принадлежит государству. Сотрудники, впрочем, дают противоречивые ответы на вопросы о владельцах компании.

Сообщается, что Zhonggongxin Cosmos занимается онлайн-играми в покер и шахматы. В октябре планируется провести покерный турнир, который продлится целый год. Призовой фонд турнира составит 10 миллионов юаней (примерно $1,5 млн), причем выплаты будут как в фиатной валюте, так и в токенах HB. Отмечается, что в Китае нет закона, запрещающего использовать криптовалюту в качестве приза.

Вопросы возникают и к самой криптовалюте HB - разработчики не предоставили исходный код токенов и подробной информации о технологии. На данный момент монета HB торгуется на бирже Allin (a.top). Биржа была запущена в апреле этого года гонконгской компанией All In Group Limited.

"Без деталей о технологиях токена HB люди не смогут даже узнать сколько монеты было выпущено", - говорит Ли Енгфенг, основатель социальной сети для энтузиастов криптовалют Shubei.

Отметим, что Ван Куок-кой провел 14 лет в тюрьме строгого режима и вышел на свободу в декабре 2012 года. Впрочем, на текущий момент возвращаться на преступный путь и "влиять на стабильность Макао" он не собирается.