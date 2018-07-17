В Иране произошло землетрясение
17 июля 2018 09:12 182
На северо-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает в понедельник Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03.58 по времени UTC в 38 километрах к юго-западу от города Боджнурд. Очаг подземных толчков залегал на глубине двух километров.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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