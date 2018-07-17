В Иране произошло землетрясение

На северо-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает в понедельник Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03.58 по времени UTC в 38 километрах к юго-западу от города Боджнурд. Очаг подземных толчков залегал на глубине двух километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.