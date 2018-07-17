В России 50 человек отравились курицей
Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что в регионе были госпитализированы 50 человек в связи с отравлением курицей. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, от кишечной инфекции пострадали 50 человек в возрасте от 4 до 69 лет, среди который 17 человек детей.
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"Они отравились привозным из-за пределов Тувы мясом курицы в одной из закусочных", - заявил Кара-оол.
Он добавил, что в настоящее время состояние пострадавших стабильное, но врачи работают в усиленном режиме. Также отмечается, что закусочную закрыли до выяснения обстоятельств произошедшего.
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