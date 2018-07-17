В Киеве на глазах у детей избили родителей - ВИДЕО

Полиция приехала, когда драка закончилась и нападавшие ушли со двора.

В Киеве произошла драка на детской площадке. Молодчики спортивной внешности избили родителей, гуляющих с детьми, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua. Одному папе сломали нос, другому разбили голову. Досталось и мамам. И это уже не первое нападение прямо на глазах у малышей.

Муж Виктории третий день в больнице. Разбита голова - последствие нападения. Его младшего брата повалили на землю и били ногами. Андрей говорит, нападавшие потасовку затеяли не случайно, явно готовились.

Все длилось несколько минут. Полиция приехала, когда драка закончилась и нападавшие ушли со двора. Этот момент сняла камера, установленная на доме. Видно, что следом за парой спортивных ребят идёт женщина. По словам пострадавших, это их соседка. Она, мол, и показывала, кого бить.

В организации нападения пострадавшие жильцы дома подозревают соседку.

Журналисты "Сегодня" застали ту самую соседку дома. Но Юля утверждает, что ничего не знала о нападении. Говорит, пострадавшие соседи сами виноваты. Мол, они часто обижали ее, без причины.

На площадке в спальном районе столицы играют дети из трех домов. И они не первый раз становятся свидетелями, когда их родителей избивают. Неделей ранее приезжали двое и тоже распускали кулаки. Полицию тогда не вызывали. В этот раз в Подольском райотделе сообщили, что еще устанавливают обстоятельства происшествия, но пока пострадавшие заявление не напишут, нападавших к уголовной ответственности не привлекут.

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