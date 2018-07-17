В России катер столкнулся с буксиром и затонул

17 июля 2018 10:41

Катер столкнулся с буксиром, тянущим баржу, на реке Лене в Иркутской области. Инцидент произошел в 85 километрах от Усть-Кута, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Как сообщили в экстренных службах региона, два судна столкнулись почти лоб в лоб. После этого катер опрокинулся на бок и затонул. Погибших и пострадавших нет.

Следователи выехали к месту аварии.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az