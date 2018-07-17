В России катер столкнулся с буксиром и затонул
17 июля 2018 10:41 148
Катер столкнулся с буксиром, тянущим баржу, на реке Лене в Иркутской области. Инцидент произошел в 85 километрах от Усть-Кута, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".
Как сообщили в экстренных службах региона, два судна столкнулись почти лоб в лоб. После этого катер опрокинулся на бок и затонул. Погибших и пострадавших нет.
Следователи выехали к месту аварии.
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