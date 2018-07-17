В Южной Корее разбился вертолет, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

17 июля 2018 17:17

17:17

Число жертв крушения вертолета на военно-морской базе близ южнокорейского города Пхохан, по уточненным данным, достигло пяти человек. Об этом сообщает агентство Ренхап, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Еще один член экипажа пострадал, он был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что при крушении воздушного судна погибли три человека.

По данным военных, инцидент произошел с транспортным вертолетом-амфибией MUH-1 Marineon во время выполнения тренировочного полета примерно в 17.00 по местному времени. Вертолет упал на взлетно-посадочную полосу с высоты около 10 метров.

Причины крушения пока не установлены, сформирована следственная группа.

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14:36

Крушение вертолета произошло во вторник на военно-морской базе близ южнокорейского города Пхохан, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Рёнхап, передает Day.Az.

По данным агентства, жертвами крушения стали все находившиеся на борту.

Данные о происшествии проверяются.

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