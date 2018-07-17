Австрия не примет "ни единого мигранта" из Сицилии

17 июля 2018 15:22

Австрия не примет ни одного из 450 мигрантов, которых корабль итальянской финансовой гвардии и судно агентства по управлению внешними границами ЕС Frontex высадили на Сицилии, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Об этом канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил итальянскому коллеге Джузеппе Конте в письме, попавшем в распоряжение австрийского агентства APA. По данным агентства, в качестве причины для отказа принять мигрантов Курц заявил, что с 2015 года Австрия, "исходя из численности населения", приняла больше заявок на получение убежища, чем "многие другие страны ЕС".

В понедельник корабль итальянской финансовой гвардии и судно агентства по управлению внешними границами ЕС Frontex высадили на Сицилии 450 мигрантов после того, как пять европейских стран согласились их принять.

Как сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, Испания, Португалия, Франция, Германия и Мальта готовы разместить по 50 человек каждая. Ранее Конте дал разрешение на высадку в порту Поццалло 43 женщин и 14 детей, находившихся на борту двух кораблей. В воскресенье МВД страны дало добро на высадку остальных мигрантов.

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