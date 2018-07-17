В Великобритании начали перепись лебедей

17 июля 2018 15:39

В Великобритании начали перепись королевских лебедей-шипунов на Темзе. Участвовать в подсчете приглашают местных школьников и туристов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Дэвид Барбер - королевский учетчик лебедей. Он отправляется в ежегодный заплыв по Темзе. По традиции - должности уже более 900 лет, они имеют посчитать, окольцевать и проверить состояние здоровья всех птиц.

Ранее лебедей подавали к королевскому столу, поэтому каждый год и считали, сколько птиц осталось. Теперь наоборот - так заботятся об их популяции.

Считать лебедей выходят на традиционных старинных деревянных лодках. Они привлекают внимание туристов.

В 1985 году на Темзе оставалось лишь 7 лебедей и благодаря уходу и запрете уже в прошлом году их было 132.

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