Египет будет предоставлять гражданство иностранцам за 400 тысяч долларов

Парламент Египта одобрил поправки в законодательство, согласно которым иностранные граждане смогут подавать прошение о предоставлении египетского гражданства в обмен на инвестиции в размере не менее 7 миллионов египетских фунтов (порядка 400 тысяч долларов), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Иностранец, проживший в Египте беспрерывно не менее пяти лет по специальной инвестиционной визе и внесший в госказну Египта депозит в размере не менее 7 миллионов египетских фунтов, сможет подавать в МВД страны прошение о предоставлении гражданства", - говорится в одобренных депутатами поправках, текст которых публикует новостной портал "Йоум7". При этом рассматривать такие прошения будет лично глава МВД Египта.

Пока неизвестно, каков будет механизм внесения депозита и какие банки смогут принимать деньги инвесторов, а также какие преимущества иностранцам даст получение египетского гражданства.

Египет в настоящее время проводит программу экономических реформ. За преобразованиями следит Международный валютный фонд, который предоставил Египту кредит. Страна остро нуждается в иностранных инвестициях и старается создать для иностранных инвесторов благоприятные условия.

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