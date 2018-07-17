В Брюсселе злоумышленник угрожал заложнице взрывом баллона
Захвативший заложницу злоумышленник угрожал взорвать баллон со сжатым воздухом в Брюсселе, подозреваемый был задержан, сообщила во вторник городская прокуратура. Об этом передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации надзорного ведомства, инцидент произошел накануне вечером, когда в полицию поступил звонок с сообщением о захвате заложника. По предварительным данным, злоумышленник не выпускал свою знакомую из квартиры и угрожал взорвать баллон со сжатым воздухом.
Сотрудники полиции задержали 42-летнего подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее он привлекался к административным наказаниям. "Пожарные и полицейские осмотрели квартиру и смогли нейтрализовать баллон", - говорится в сообщении.
"Прокурор передал судебному следователю дело по признакам преступления о "ложном сообщении о нападении", - сообщило ведомство. Задержанному назначена психиатрическая экспертиза.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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