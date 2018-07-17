Тяжелое ДТП в Египте, более 20 пострадавших

17 июля 2018 17:46

В ДТП с участием маршрутного такси в провинции Южный Синай в Египте пострадали 25 человек.

Об этом сообщает новостной портал "Масрави", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации дорожной полиции, микроавтобус столкнулся с легковой автомашиной на трассе в районе города Рас Судр. Все пострадавшие доставлены в больницу.

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