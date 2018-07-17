В Индии число пострадавших при обрушении шатра на митинге возросло до 90

Число пострадавших при обрушении шатра во время митинга премьер-министра Индии Нарендры Моди в штате Западная Бенгалия возросло до 90 человек. Об этом пишет газета Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 22 пострадавших.

"Всего было госпитализировано 90 человек, среди которых 66 мужчин и 24 женщины. Четырнадцать человек отпустили домой после предварительного осмотра. Двое находятся в критическом состоянии", - сказал глава медицинского колледжа и клиники округа Миднапор (Midnapore).

Как пишет газета, премьер-министр и лидеры индийской народной партии (Бхаратия джаната парти - БДП) не пострадали. "К счастью, ни один из них не получил серьезных увечий", - сообщил президент местного отделения БДП.

Шеф полиции округа Миднапор заявил, что по факту обрушения будет проведено расследование.

Шатер был возведен, чтобы укрыть людей от дождя на митинге премьер-министра Индии Нарендра Моди. Он находился прямо напротив главного входа в помещение, где выступал премьер. По словам очевидцев, многие сторонники индийской народной партии забирались на шатер во время митинга, что привело к обрушению.

После митинга Моди посетил пострадавших в больнице и побеседовал с некоторыми из них. Премьер отметил дисциплину и поддержку людей на митинге во время инцидента.

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