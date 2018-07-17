В России столкнулись трамваи, есть пострадавшие

Два человека пострадали при столкновении трамваев в центре Екатеринбурга. Об этом сообщила РИА Новости центральный диспетчер Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления, передает Day.Az.

ЧП произошло на перекрестке улиц Ленина и Генеральской в сторону гостиницы "Исеть". "Произошел наезд вагона на вагон. Водитель потеряла сознание из-за жары на улице, у нее был тепловой удар, она упала под панель", - сказала собеседница агентства.

"Госпитализированы двое пострадавших - кондуктор и пассажир", - добавила диспетчер.

По ее словам, вагоны трамваем получили значительные повреждения, их приходится рассоединять. Трамвайное движение на месте происшествия приостановлено.

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