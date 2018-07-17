У берегов Испании пропала лодка с мигрантами
Лодка, на борту которой находились семь человек, пропала у берегов Испании, сообщила правозащитница Елена Малено. Об этом передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Семь людей на борту игрушечной лодки уже в течение 30 часов как пропали в Гибралтарском проливе. Их телефоны не отвечают и их родственники называют их пропавшими без вести", - сообщила глава общественной организации "Пересекая границы" Малено в Twitter.
По ее словам, мигранты в понедельник утром попросили о помощи и организация "уведомила все службы спасения".
Служба спасения на море Испании часто получает информацию о лодках с мигрантами от общественных организаций, после чего начинает поисковые операции в море. Только во вторник Служба спасения на море Испании обнаружила у берегов Испании более 200 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!