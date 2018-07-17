Трамп заявил, что его встреча с Путиным "была лучше, чем саммит НАТО"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки была лучше саммита НАТО в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У меня была отличная встреча с (лидерами) НАТО, где я собрал огромные суммы денег, но у меня была еще более хорошая встреча с Владимиром Путиным. Печально, что об этом не сообщают в таком ключе - фейковые новости сходят с ума!" - написал Трамп во вторник в своем Twitter.

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