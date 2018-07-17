В США ягуар вырвался из клетки и принялся убивать зверей

Девять обитателей зоопарка Одубон в Новом Орлеане, штат Луизиана, погибли после того, как из своего вольера сбежал ягуар. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает ABC7.

Девятой жертвой стал лис Расти (Rusty), который скончался в понедельник, 16 июля, в результате ранений.

Беглец, будучи вне клетки на протяжении короткого промежутка времени, успел убить четыре альпака, одного страуса эму и одну лисицу. Позднее умерли еще одна альпака и лис.

Ягуар был быстро схвачен и помещен в ночной домик после того, как его состояние проверили ветеринары. В результате инцидента ни один человек не пострадал. Каким образом животному удалось выбраться на волю, неясно. На данный момент в ходе расследования установлено, что в этом нет вины смотрителя.

В парке также уточнили, что скончавшаяся альпака была последним представителем своего рода, живущим в зоопарке Одубон.