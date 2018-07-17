В Мексике в результате конфликта двух посёлков погибли люди

Тринадцать человек были убиты и один ранен в результате нападения жителей поселка Сан-Лукас-Икскотепек в мексиканском штате Оахака на жителей другого населенного пункта Санта-Мария-Экатепек, сообщает прокуратура штата. Об этом передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает во вторник прокуратура, примерно 20 крестьян из Экатепека пытались начать прополку спорной территории между двумя населенными пунктами. В этот момент их атаковали соперники из Икскотепека. Среди убитых - две женщины.

Прокуратура начала расследование обстоятельств массового убийства. На месте события развернуты подразделения полиции, которые пытаются не допустить новых столкновений между враждующими п