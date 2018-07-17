В США готовы рассмотреть новые санкции против РФ

В США члены Палаты представителей Конгресса сообщили, что готовы рассмотреть новые санкции против России, если соответствующее предложение будет выдвинуто представителями профильных комитетов. Об этом заявил во вторник спикер нижней палаты Конгресса Пол Райан, пишет ТАСС, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я понимаю желание и необходимость иметь хорошие отношения, однако Россия - это угрожающее государство, которое не разделяет наши интересы и наши ценности", - сказал он.

"Что мы уже делаем, что мы можем продолжить делать, так это вводить санкции против России", - заявил Райан. По его словам, "если комитет по иностранным делам, или финансовый комитет, или сенатский банковский комитет посчитают, что есть еще какие-либо санкции, которые мы еще не ввели против РФ, то мы будем более чем счастливы их рассмотреть".