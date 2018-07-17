Харви Вайнштейн впервые дал комментарий

Кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого исключили из Американской академии киноискусств из-за сексуальных домогательств, дал первый комментарий относительно скандала вокруг него приятелю и журналисту издания "Spectator" Таки Теодоракопулосу, пишет Harper's Bazaar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я родился бедным, безобразным евреем и всю свою жизнь должен был бороться. У тебя было много девушек, но ни одна девушка не смотрела на меня, пока я не начал работать в Голливуде", - подчеркнул Вайнштейн.

Источник пишет, что бывший продюсер признался, что якобы предлагал работу в обмен на секс, но это было без всякого принуждения.

"Так до сих пор делают все. Но это никогда не было обязаловкой! Я никого не заставлял",- сказал Харви, как пишет источник.

Однако бывший адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман утверждает, что этот разговор с журналистом нельзя считать интервью. Он отметил, что это была простая "дружеская" беседа, которую впоследствии неправильно интерпретировали.

"Я присутствовал при этом разговоре. Мистер Вайнштейн никогда не говорил о том, что обменивал роли на секс. Кому верить - выбор каждого. Но кажется, что обмен ролей на интим - меньшее, в чем мог признаться мистер Вайнштейн", - утверждает адвокат.

Напомним, скандальный продюсер Харви Вайнштейн, которому суд Нью-Йорка выдвинул обвинения в изнасиловании, не признал себя виновным в обвинениях в сексуальных домогательствах, поданных против него в прошлом месяце. Это был первый суд одиозного продюсера с момента его ареста 25 мая по обвинению в сексуальном нападении на двух женщин в Нью-Йорке.