В Эквадоре построили пирамиду из полумиллиона роз - ВИДЕО

17 июля 2018 22:10

В эквадорском городе Педро-Монкайо построили пирамиду из полумиллиона роз  и тем самым надеются побить мировой рекорд по самому крупному цветочному оформлению, сообщает CGTN, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Скульптура сделана на каркасе из металлической сетки, в ячейки которой и вставлены цветы. Площадь пирамиды составила более тысячи квадратных метров.

Мэр города заявил, что местные жители выращивают розы более 30 лет и хотят доказать, что их цветы - самые лучшие в мир. Удалось ли им это сделать - станет известно чуть позже.

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В Эквадоре построили пирамиду из полумиллиона роз

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