Билл Гейтс инвестирует 30 млн долларов в изучение болезни Альцгеймера

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс присоединился к консорциуму инвесторов и инвестирует до 30 миллионов долларов в течение трех лет в фонд изучения болезни Альцгеймера Diagnostics Accelerator, следует из сообщения в личном блоге миллиардера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Гейтса, на очередное пожертвование в исследования в этой области его подтолкнуло общение с семьями, в которых у некоторых членов было диагностировано это заболевание. Он также отметил, что этой болезнью страдал его отец.

"Поэтому моя следующая инвестиция идет на исследования Альцгеймера, в фонд Diagnostics Accelerator. Этот проект, запущенный организацией Alzheimer's Drug Discovery Foundation (ADDF), призван ускорить инновационные разработки в области ранней диагностики заболевания", - отмечает Гейтс.

Помимо него, в фонд инвестируют председатель американской косметической фирмы Estee Lauder Рональд Лаудер, венчурное предприятие Dolby Family Ventures и фонд Чарльза и Хелен Шваб.

В ноябре прошлого года Гейтc уже заявлял об инвестициях в размере 50 миллионов долларов в Dementia Discovery Fund, занимающийся проблемой лечений деменции и других приобретенных заболеваний мозга.