Марадона прокомментировал выступление сборной Аргентины на ЧМ-2018

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадонапрокомментировал выступление сборной Аргентины на чемпионате мира - 2018 в России, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мне было стыдно. Было печально видеть такую сборную Аргентины, без идей и целей. Я не могу ни в чём винить Лионеля Месси. Он игрок, который бьётся за эту команду. Но ему просто не с кем играть в футбол, некому делать передачи", - цитирует слова Марадоны Daily Mail.

Сборная Аргентины заняла вторую строчку в группе, набрав четыре очка. Команда сыграла вничью с Исландией, проиграла Хорватии и одержала победу над Нигерией.

Дальше 1/8 финала сборная Аргентины пройти не смогла. Команда проиграла Франции со счетом 3:4.