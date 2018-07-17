В Белом доме погас свет, когда Трамп заявил, что доверяет разведке США
Электрическое освещение пропало в одном из кабинетов Белого дома во время выступления президента США Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Во вторник Трамп проводил в своей резиденции встречу с конгрессменами, которую он начал с рассказа о прошедших в понедельник переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.
Свет погас на несколько секунд в тот момент, когда Трамп заявил, что доверяет разведке США, которая ранее заявила о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году.
"Я полностью доверяю агентам разведки (США)... Упс, они выключили свет. Это агенты разведки. Все в порядке?", - с улыбкой сказал президент.
Накануне на пресс-конференции с Путиным Трамп заявил, что доверяет "обеим сторонам" - Путину и американской разведке. Это вызвало скандал в США, где многие обвинили главу государства чуть ли не в предательстве.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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