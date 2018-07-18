Трамп: антироссийские санкции останутся в силе

18 июля 2018 00:14

Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции останутся в силе, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Да, они (санкции - "Газета.Ru) остаются в силе, мы их не снимаем", - подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил о достижении прогресса по конфликтам с Россией после закрытых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Президент США сообщил, что сделает заявление по прошедшей 16 июля в Хельсинки встрече с российским президентом. Трамп собирается ответить своим оппонентам на обвинения в том, что он "сдался" Путину.

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