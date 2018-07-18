US Open-2018 станет самым высокооплачиваемым турниром в истории

Финальный турнир "Большого Шлема" 2018 года, который пройдет в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября, станет самым высокооплачиваемым соревнованием в истории тенниса, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Победители финалов в одиночном разряде получат по 3,8 миллионов долларов, чемпионы парных соревнований - 700 тысяч долларов (на команду). Суммарный бюджет US Open составит 53 миллиона долларов.

Стоит отметить, что бюджет квалификационного раунда составит рекордные 3 миллиона долларов. Он стартует 21 августа.