US Open-2018 станет самым высокооплачиваемым турниром в истории
18 июля 2018 06:34 167
Финальный турнир "Большого Шлема" 2018 года, который пройдет в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября, станет самым высокооплачиваемым соревнованием в истории тенниса, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Победители финалов в одиночном разряде получат по 3,8 миллионов долларов, чемпионы парных соревнований - 700 тысяч долларов (на команду). Суммарный бюджет US Open составит 53 миллиона долларов.
Стоит отметить, что бюджет квалификационного раунда составит рекордные 3 миллиона долларов. Он стартует 21 августа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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