В Турции уничтожены 4 террориста РПК

Как заявила местная исполнительная власть, со стороны местного полицейского командования в деревне Акмеше района Эрух при помоши беспилотника была зафиксирована группа террористов РПК. Против них начата спецоперация при поддержке воздушных сил, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во время операции было уничтожено 4 террориста, двое из которых женщины.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был найден целый оружейный арсенал состоящий из миномета, пулемета, трех автоматов калашникова, большого количества боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ.

Спецоперация в регионе продолжается.