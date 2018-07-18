В Мексике разбился военный самолет

Учебный самолет мексиканских ВВС разбился во вторник в штате Оахака, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает канал Efekto TV, речь идет о самолете T6 Texan.

Оба пилота получили ранения, они доставлены в госпиталь, но их жизням ничто не угрожает.

Авария произошла в момент тренировочного полета рядом со взлетно-посадочной полосой местной военно-воздушной базы. Перед столкновением с землей пилоты успели катапультироваться.