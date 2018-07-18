В Мексике разбился военный самолет
18 июля 2018 08:46 143
Учебный самолет мексиканских ВВС разбился во вторник в штате Оахака, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает канал Efekto TV, речь идет о самолете T6 Texan.
Оба пилота получили ранения, они доставлены в госпиталь, но их жизням ничто не угрожает.
Авария произошла в момент тренировочного полета рядом со взлетно-посадочной полосой местной военно-воздушной базы. Перед столкновением с землей пилоты успели катапультироваться.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
17 Июл. 16:44 9 461
-
17 Июл. 16:20 7 559
-
17 Июл. 14:59 5 655
-
17 Июл. 19:44 4 437
-
17 Июл. 12:59 3 356