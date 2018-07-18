Крупное ДТП в Мексике унесло жизни шести человек
18 июля 2018 06:57 153
По меньшей мере шесть человек погибли во вторник в результате крупного ДТП в мексиканском штате Веракрус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным местной службы гражданской обороны, на шоссе между городами Ла-Тинаха и Косолеакаке столкнулись шесть легковых машин и трейлер.
На месте столкновения начался сильный пожар, который потушили прибывшие пожарные расчеты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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