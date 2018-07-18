Крупное ДТП в Мексике унесло жизни шести человек

18 июля 2018 06:57

По меньшей мере шесть человек погибли во вторник в результате крупного ДТП в мексиканском штате Веракрус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным местной службы гражданской обороны, на шоссе между городами Ла-Тинаха и Косолеакаке столкнулись шесть легковых машин и трейлер.

На месте столкновения начался сильный пожар, который потушили прибывшие пожарные расчеты.

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