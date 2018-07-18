Пожар в институте онкологии в Гаване: эвакуированы более ста человек

Эвакуация 108 пациентов потребовалась во вторник из-за крупного пожара в Национальном институте онкологии и радиобиологии в кубинской столице Гаване, сообщает портал Granma, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пожар начался на третьем этаже здания, в помещении, где расположены бойлеры. На место прибыли пожарные расчеты, начавшие борьбу с огнем.

Сейчас возгорание потушено, пострадавших нет.