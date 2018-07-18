В России убили финалистку конкурса красоты - ФОТО

Ксению Туленкову-Мецгер, принимавшую участие в финале национального конкурса красоты Missis World Russia, убили в городе Магнитогорск Челябинской области при продаже автомобиля. Об этом сообщает местное издание Chelyabinsk.ru, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным областного управления Следственного комитета, 17 июля в Кизильском районе Челябинской области было обнаружено тело 29-летней девушки с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Подозреваемый в преступлении задержан, им оказался 24-летний магнитогорец. По информации Chelyabinsk.ru, в убийстве подозревают владельца автосервиса, в который погибшая привезла показать свою Skoda Octavia.

Туленкова-Мецгер, по данным местных СМИ, вышла замуж и уехала жить в США, на родину она вернулась с целью продать свой автомобиль. Вечером 16 июля она поехала показать машину покупателю и с тех пор не выходила на связь. При этом покупатели заявили родственникам Туленковой-Мецгер, что после заключения договора о продаже иномарки девушка уехала на такси с полученными деньгами.

На страничке в соцсети "Вконтакте" Ксении Туленковой-Мецгер размещены фотографии, на которых девушка принимает участие в национальном конкурсе красоты "Missis World Russia" в октябре 2016 года. Сейчас ее друзья и поклонники оставляют записи с соболезнованиями.