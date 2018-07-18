В Никарагуа в ходе протестов убили еще трех человек

18 июля 2018 07:59

Три человека убиты во вторник в Никарагуа в ходе действий проправительственных сил против манифестантов, сообщают правозащитники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным Никарагуанской ассоциации по правам человека, в городе Масайя погибли полицейский, подросток и женщина. Сторонники властей с раннего утра пытались разобрать баррикады, возведенные на улицах города.

Портал Univision отмечает, что финальное число жертв может возрасти. Сейчас доступ в город закрыт силами правительства.

В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.

Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция. Общее число жертв протестов в Никарагуа уже превысило 350 человек.

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