Россия выбыла из списка крупнейших держателей казначейских бумаг США, сбросив как минимум треть имевшихся у нее гособлигаций, следует из данных американского минфина за май, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В апреле Россия была на 22-й строке рейтинга с облигациями на 48,7 миллиарда долларов. Притом что еще в марте американских казначейских бумаг у России было вдвое больше, а в рейтинге она занимала 16-ю строку. Сейчас Россия не входит в перечень 33 крупнейших держателей, последнюю строку в котором занимает Чили с 30 миллиардами долларов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее, отвечая на вопрос депутатов Госдумы о продаже регулятором в апреле почти половины госдолга США, пояснила, что ЦБ проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.

При этом лидеры этого рейтинга Китай и Япония, согласно данным американского минфина, продолжили в мае наращивать вложения в госдолг. Китай вложил 2 миллиарда долларов, сейчас у него казначейских бумаг на 1,183 триллиона долларов. Более активно скупала гособлигации США Япония, выкупив бондов на 17,5 миллиардов. Сейчас у нее этих бумаг на 1,049 триллиона.

Всего, по данным ведомства, не вошедшие в список крупнейших держателей государства владеют бумагами на 3,9 триллиона долларов. С апреля по май произошло незначительное сокращение этого показателя - на 9 миллиардов.