В Перу новорожденного назвали в честь игрока сборной Хорватии
18 июля 2018 08:02 215
Перуанского ребенка назвали в честь полузащитника сборной Хорватии и мадридского "Реала" Луки Модрича, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Nacional, мальчик родился городе Хаэн региона Кахамарка спустя день после того, как "шашечные" вышли в финал чемпионата мира 2018 года.
Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе "Лужники". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "трехцветных".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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