В Гонконге компанию впервые купили за криптовалюту

Сингапурский стартап CyClean объявил о приобретении байк-шеринговой компании Ketch'Up из Гонконга. По словам представителей фирмы, это стало первым прецедентом, когда покупку полностью оплатили криптовалютой, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

CyClean приобрел 60% акций компании IMusic Things Limited, которая является владельцем платформы Ketch'Up. Сделка состоялась в Гонконгском научном парке. Оплата прошла в токенах CyClean (50%) и монетах JPAY (50%).

"CyClean сделал то, что еще не делал ни один криптовалютный проект. Мы рады сообщить о приобретении Ketch'Up, третьей в Гонконге байк-шеринговой компании. Вы можете сказать, что подобные сделки заключаются постоянно, но мы стали первыми в истории, кто купил компанию за криптовалюту", - заявили представители стартапа.

У Ketch'Up несколько площадок рядом с транспортными узлами Гонконга. Покупатель велосипеда Ketch'Up, который стоит $1 600, может вернуть вложения, сдавая его другим пользователям сервиса. В любой момент владелец сможет отслеживать местоположение байка через GPS. Оплата аренды производится с помощью мобильного приложения.