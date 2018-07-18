В Индии обрушилась многоэтажка: под обломками десятки людей - ФОТО
18 июля 2018 07:56 234
Недалеко от Нью-Дели рухнуло 6-этажное здание на соседнюю строительную площадку. Под обломками оказались не менее 50 человек, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Как передают местные СМИ, спасательная команда обнаружила двоих погибших, а под обломками - еще по меньшей мере 50 человек", - говорится в сообщении.
По данным индийского телевидения, в обрушившемся доме жили десятки семей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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