В Индии обрушилась многоэтажка: под обломками десятки людей - ФОТО

Недалеко от Нью-Дели рухнуло 6-этажное здание на соседнюю строительную площадку. Под обломками оказались не менее 50 человек, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Как передают местные СМИ, спасательная команда обнаружила двоих погибших, а под обломками - еще по меньшей мере 50 человек", - говорится в сообщении.

По данным индийского телевидения, в обрушившемся доме жили десятки семей.