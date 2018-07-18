Трамп назвал условие заключения новой сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп допускает заключение с Ираном новой сделки по атому в случае проявления инициативы со стороны властей республики, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Как большинство из вас знает, мы разорвали иранскую сделку - одну из худших сделок, которую можно себе представить. И это оказало серьезное влияние на Иран, и это существенно ослабило Иран. И мы надеемся, что в определенный момент Иран позвонит нам и мы, возможно, заключим новую сделку, а может быть и нет", - сказал президент, выступая во вторник перед журналистами в Белом доме.
Напомним, ранее США в одностороннем порядке вышли из Иранской ядерной сделки, после чего Госдеп потребовал от других государств прекратить покупать иранскую нефть. Против тех, кто продолжит импортировать иранскую нефть, США планируют ввести санкции уже в ноябре 2018 года.
Иран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть. Как известно, США требуют прекратить импорт нефти из Ирана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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