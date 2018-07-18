Трамп назвал условие заключения новой сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп допускает заключение с Ираном новой сделки по атому в случае проявления инициативы со стороны властей республики, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Как большинство из вас знает, мы разорвали иранскую сделку - одну из худших сделок, которую можно себе представить. И это оказало серьезное влияние на Иран, и это существенно ослабило Иран. И мы надеемся, что в определенный момент Иран позвонит нам и мы, возможно, заключим новую сделку, а может быть и нет", - сказал президент, выступая во вторник перед журналистами в Белом доме.

Напомним, ранее США в одностороннем порядке вышли из Иранской ядерной сделки, после чего Госдеп потребовал от других государств прекратить покупать иранскую нефть. Против тех, кто продолжит импортировать иранскую нефть, США планируют ввести санкции уже в ноябре 2018 года.

Иран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть. Как известно, США требуют прекратить импорт нефти из Ирана.